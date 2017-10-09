"Ведомости": "ВЭБ-лизинг" планирует в 2018 г. продать контракт на поставку Airbus 380

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "ВЭБ-лизинг" планирует в 2018 г. продать контракт на поставку Airbus 380, которые были заказаны для "Трансаэро", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию к заседанию наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ).

"Трансаэро" заказала четыре новых А-380 в 2011 году. В 2012 г. "ВЭБ-лизинг" сообщил, что купит эти суда и передаст их "Трансаэро" в лизинг. Каталожная цена самолетов тогда составляла $1,576 млрд, то есть стоимость самолетов составила бы примерно $800 млн, пишет газета. Сейчас каталожная цена четырех А380 - $1,75 млрд. "Трансаэро" должна была получить суда в 2015 году, однако в октябре из-за начавшихся финансовых проблем компания остановила полеты.

"ВЭБ-лизинг" внес предоплату в 13,8 млрд рублей за четыре А-380. Согласно замечанию топ-менеджера российской лизинговой компании, на такой стадии отказаться от заказа и вернуть предоплату нельзя.

Человек, близкий к ВЭБу, собеседник газеты, сообщает, что в России заказчиков для таких самолетов нет. Рассматривается как продажа этого портфеля, в том числе за рубеж, так и трансформация в заказ на более востребованные модели.

Заказать А-380 в России потенциально могли бы только "Аэрофлот" и S7, замечает аналитик, опрошенный газетой.

"Но "Аэрофлот" уже законтрактовал двухдвигательные широкофюзеляжные суда - Boeing 777 и Airbus 350, а S7 делает ставку на среднемагистральный флот и перевозки из двух хабов - Домодедово и Толмачево (Новосибирск)", - приводит его комментарий газета.

Найти лизингополучателя за рубежом мешают санкции и отсутствие достаточных компетенций для работы с иностранными перевозчиками, добавляет он.