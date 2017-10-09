На белорусско-литовской границе стоят в очереди около тысячи фур

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МИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. большегрузных автомобилей ожидают выезда из Белоруссии в Литву на границе между двумя государствами, свидетельствуют оперативные данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.
Так, по состоянию на 10:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) в пункте пропуска Каменный Лог в очереди стоит 400 большегрузов, в Котловке - 160, Беняконях - 230 и в Привалке - 171 грузовик. Большие очереди на белорусско-литовской границе начали формироваться в прошедшие выходные.
"Ситуация на границе с Литвой вызвана работами литовской таможенной службы по наладке оборудования", - сообщил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. "Предполагалось, что ситуация нормализуется в понедельник к обеду. Но мы видим, что очереди большие, и к этому времени вряд ли очереди серьезно сократятся", - отметил он.
В субботу и воскресенье таможенная служба Литвы проводила работы по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на литовско-белорусской границе. Литва тогда уведомила о проблемах с таможенным оформлением в пунктах пропуска. В этой связи белорусская сторона рекомендовала гражданам и перевозчикам выбирать альтернативные маршруты движения, либо отложить поездку.
Как сообщает Госпогранкомитет Белоруссии, большие очереди сохраняются и на белорусско-латвийской границе. В пункте пропуска Григоровщина на выезд в Латвию ждут очереди 155 фур, в Урбанах - 195 большегрузных автомобилей.