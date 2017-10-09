Qatar Airways с 19 декабря начнет выполнять ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Доху

Дочерняя компания Toyota запустит производство грузовых автомобилей в ПодмосковьеЭкономика и бизнес 9 октября, 11:20
Qatar Airways с 19 декабря начнет выполнять ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в ДохуТранспорт 9 октября, 11:09
"Салават Юлаев" расторг контракт с хоккеистом КуляшомСпорт 9 октября, 11:08
Хантсман заявил, что намерен работать в России на основе прагматизмаМеждународная панорама 9 октября, 11:08
Дубровский: Южный Урал готовится стать российской площадкой форума РФ и КНР в 2018 годуНовости партнеров 9 октября, 11:07
Пресс-конференция АТОР о предложениях по регулированию чартерных рейсов. ВидеотрансляцияОбщество 9 октября, 11:06
Министр спорта Польши заявил, что сборная страны едет на ЧМ-2018 за победойСпорт 9 октября, 10:58
СМИ: власти в Багдаде не исключают создание конфедерации с Иракским КурдистаномМеждународная панорама 9 октября, 10:56
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400Армия и ОПК 9 октября, 10:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways с 19 декабря начнет выполнять ежедневные полеты из Санкт-Петербурга в столицу Катара Доху, сообщила в понедельник пресс-служба управляющей петербургским аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).
"Национальный авиаперевозчик Катара Qatar Airways объявил о запуске регулярных рейсов по маршруту Доха - Санкт-Петербург. Перелеты начнутся из аэропорта Пулково 19 декабря 2017 г. и будут выполняться ежедневно. Рейсы в Доху будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 c компоновкой 120 кресел эконом-класса и 12 кресел в бизнес-классе", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщение о начале полетов компании Qatar Airways из Пулково без уточнения подробностей поступило от властей Петербурга, однако в пресс-службе аэропорта эту информацию не комментировали.
В пресс-службе управляющей компании Пулково напомнили, что с августа 2017 года россиянам не требуется виза для въезда в Катар с туристической целью на срок до 30 дней.
По официальным данным, авиакомпания Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха. Она выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения, из которых все являются международными.