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Qatar Airways с 19 декабря начнет выполнять ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Доху

Экономика и бизнес Транспорт
9 октября, 11:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, октября. /ТАСС

С августа 2017 года россиянам не требуется виза для въезда в Катар с туристической целью на срок до 30 дней

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© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways с 19 декабря начнет выполнять ежедневные полеты из Санкт-Петербурга в столицу Катара Доху, сообщила в понедельник пресс-служба управляющей петербургским аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Национальный авиаперевозчик Катара Qatar Airways объявил о запуске регулярных рейсов по маршруту Доха - Санкт-Петербург. Перелеты начнутся из аэропорта Пулково 19 декабря 2017 г. и будут выполняться ежедневно. Рейсы в Доху будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 c компоновкой 120 кресел эконом-класса и 12 кресел в бизнес-классе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщение о начале полетов компании Qatar Airways из Пулково без уточнения подробностей поступило от властей Петербурга, однако в пресс-службе аэропорта эту информацию не комментировали.

В пресс-службе управляющей компании Пулково напомнили, что с августа 2017 года россиянам не требуется виза для въезда в Катар с туристической целью на срок до 30 дней.

По официальным данным, авиакомпания Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха. Она выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения, из которых все являются международными.

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