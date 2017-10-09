Суд перенес на 20 ноября рассмотрение иска "Петролеспорта" к ФАС по делу о тарифах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 20 ноября рассмотрение иска стивидорной компании "Петролеспорт" (ПЛП, входит в группу Global Ports) о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, которая признала стивидора виновным в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложить судебное заседание на 20 ноября 2017 г.", - сказал судья.

Такое решение суд принял на основании ходатайств представителей двух сторон, участвующих в деле. По словам представителей, стороны готовят мировое соглашение.

Ранее АО "Первый контейнерный терминал" (ПТК), АО "Петролеспорт" и ООО "Восточная стивидорная компания" (входят в группу Global Ports) подали в Арбитражный суд Москвы иски о признании незаконным решения ФАС. Согласно вердикту антимонопольного ведомства, ПКТ должен перечислить в бюджет 4,17 млрд руб., "Петролеспорт" - 1,27 млрд руб., ВСК - 1,6 млрд руб. Компаниям также предписано установить экономически обоснованные тарифы на предоставляемые услуги, уведомить всех контрагентов об изменении цен, а также впоследствии уведомлять ФАС за 45 дней о решениях по повышению тарифов.

В марте группа Global Ports заявила, что не считает себя нарушившей требования законодательства о защите конкуренции и намерена оспаривать в суде решение ФАС. Тогда Global Ports сообщала, что в период рассмотрения судебного иска исполнение предписания антимонопольной службы будет приостановлено. В случае, если суд оставит решение ФАС в силе, то с компаний группы может быть взыскана в пользу федерального бюджета сумма, эквивалентная размеру представленной ФАС России необоснованно полученной выручки.

Ранее ФАС признала вышеуказанные компании нарушившими п. 1 ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции". Нарушение ПКТ и "Петролеспорта" выразилось в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров в Большом порту Санкт-Петербурга с 1 января 2015 г. Восточная стивидорная компания (ВСК) признана виновной в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров в морском порту "Восточный".

ФАС против стивидоров

ФАС открыла производства против ряда стивидоров из-за высоких тарифов на услуги. Их фигурантами стали ПАО "Мурманский морской торговый порт", ПАО "Новороссийский морской торговый порт", "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт", ЗАО "Агросфера", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Приморский торговый порт" и АО "Туапсинский морской торговый порт".

ФАС вынесла предписание о возврате в бюджет дохода от монополистической деятельности в объеме 9,74 млрд руб. в отношении Новороссийского морского торгового порта (НМТП), который обжалует решение в суде.

О Global Ports

Global Ports Investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке, терминалы компании расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России - "Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" в порту Санкт-Петербург и Усть-Лужском портовом кластере, "Восточная стивидорная компания" в порту "Восточный", а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминал "Мулти-Линк Котка" и терминал "Мулти-Линк Хельсинки").

Также группа владеет 75% в логистическом парке "Янино" и 100% в тыловом терминале "Логистика-Терминал" под Санкт-Петербургом, а также 50% в нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S., расположенном в Эстонии.

Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited (группа "Н- Транс", 30,75%), APM Terminals B.V. (30,75%), 20,5% акций Global Ports владеют акционеры в форме GDR, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже.