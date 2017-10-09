Минприроды: грузопоток минсырья по Севморпути к 2030 г. может превысить 80 млн т

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СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Минприроды России прогнозирует увеличение грузопотока минерального сырья в акватории Северного морского пути к 2030 году до более чем 80 млн тонн, следует из доклада министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского на совещании членов морской коллегии при правительстве РФ.
"Мы прогнозируем увеличение грузопотока минерального сырья в акватории Северного морского пути к 2030 году по только утвержденным техническим проектам до 41 млн тонн, а если принять во внимание инвестиционные планы компаний, то эту цифру можно смело удвоить", - сказал Донской.
При этом он отметил, что планируемое расширение деятельности по разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на шельфе, строительству нефтяных терминалов, навигация по Северному морскому пути неизбежно повлечет существенное увеличение антропогенной нагрузки на морские экосистемы.
Он напомнил, что министерство разработало два законопроекта, устанавливающие требования по подтверждению готовности к локализации и ликвидации нефтеразливов. "В настоящее время эти законопроекты, доработанные в аппарате правительства с участием заинтересованных министерств, проходят процедуру согласования", - добавил Донской.