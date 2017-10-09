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Россия после 2021 г. построит природоохранный флот за 3,1 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
9 октября, 13:13 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, октября. /ТАСС

Это позволит повысить безопасность морской деятельности и позволит существенно нивелировать возможные экологические риски для морских экосистем

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СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Строительство после 2021 г. природоохранного флота за 3,1 млрд руб. включено в программу социально-экономического развития Арктики, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на совещании членов Морской коллегии при правительстве РФ.

"В государственную программу социально-экономического развития Арктики по инициативе министерства было включено мероприятие по строительству с 2021 г. для Росприроднадзора природоохранного флота для обеспечения экологического надзора в морях и на континентальном шельфе с объемом финансирования 3,1 млрд руб.", - сказал Донской.

По его словам, такой флот повысит безопасность морской деятельности и позволит существенно нивелировать возможные экологические риски для морских экосистем.

Еще одним способом сокращения экологических рисков министр назвал переход на использование судов на сжиженном природном газе (СПГ), или Green Shipping. При этом он предложил начать с Северного морского пути.

"Сегодня уже начато строительство ледоколов, использующих СПГ в качестве топлива. Первое такое судно - "Полярис" было построено на финской судостроительной верфи "Арктех", принадлежащей ОСК. В свою очередь Минприроды в рамках реализации проектов Арктического совета участвует в создании трех речных танкеров на СПГ для компании "Волготранс", - добавил министр.

Он отметил, что Минприроды также инициировало проект по строительству судов и подготовке безопасных с точки зрения экологии моря маршрутов GSHipping, под который за счет российского взноса в глобальный экологический фонд в размере $10 млн Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит льготную кредитную линию на 100 млн евро, которая в данный момент заморожена.

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