Улан-Удэнский ЛВРЗ заключил договоры на ремонт локомотивов "частников" на 1 млрд руб.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ) заключил договоры на ремонт локомотивов частных организаций на сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба "ЛокоТеха", в состав которого входит предприятие.

Так, в марте 2017 года завод заключил контракт с ООО "Л-Транс" на проведение среднего ремонта 57 секций локомотивов серии 3С5К "Ермак". По состоянию на 9 октября отремонтировано 33.

Кроме того, ЛВРЗ заключил дополнительный договор с ООО "ЛокоТех-Промсервис" на оказание услуг среднего ремонта локомотивов серии 3С5К. До конца 2017 года он должен выпустить из ремонта для этой компании 33 секции локомотивов. В настоящее время уже отремонтировано 15.

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод осуществляет средний и капитальный ремонт локомотивов, гарантийное обслуживание и модернизацию локомотивов с продлением срока службы, ремонт узлов и агрегатов, производство запасных частей, разработку новых технологий ремонта.

"Локомотивные технологии" ("ЛокоТех") - крупнейший провайдер сервисных услуг по обслуживанию локомотивного парка на сети железных дорог 1520 мм (широкая колея). Ежегодно обслуживает более 15 тыс. локомотивов. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ЛокоТех", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.

Консолидированная выручка управляемых активов за 2016 год по РСБУ составила 92,7 млрд рублей.