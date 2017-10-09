Локомотивный парк Калининградской желдороги полностью обновят к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Локомотивный парк пассажирских поездов дальнего следования Калининградской железной дороги (КЖД, входит в состав РЖД) полностью обновится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщили в пресс-службе КЖД в понедельник.

"В рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года полностью обновится локомотивный парк пассажирских поездов дальнего следования КЖД", - сказали в пресс-службе, уточнив, что по линии РЖД для калининградской дороги будут поставлены в общей сложности 6 новых локомотивов, рассчитанных на транспортировку составов с большим количеством пассажиров, в том числе в период проведения Чемпионата мира по футболу.

Первые три тепловоза ТЭП-70БС, построенные на Коломенском тепловозостроительном заводе, уже поступили в распоряжение КЖД и будут выпущены на линии после проверки систем и обкатки. Еще три - будут поставлены в Калининград к началу лета 2018 года, уточнили в пресс-службе. Новые локомотивы оснащены более мощными двигателями и дизель-генераторами, автоматической системой самодиагностики, системой контроля расхода энергоресурсов и современными комплексами пожаротушения, добавили в пресс-службе КЖД.

По данным пресс-службы, в рамках обновления подвижного парка в декабре 2016 года КЖД получила 34 новых вагона для трех составов фирменного поезда "Янтарь", который, в том числе доставит в Калининград болельщиков ЧМ по футболу.

Фирменный поезд "Янтарь" курсирует между Калининградом и Москвой с 1961 года. Уникальной особенностью фирменного поезда является визовая поддержка пассажиров при транзитном проезде из Калининградской области и обратно. "Янтарь" стал первым и единственным фирменным поездом на сети железных дорог страны, предоставляющим пассажирам возможность проезда через Литву по упрощенному проездному документу.

Матчи чемпионата мира 2018 года состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре матча группового этапа мирового первенства. Они пройдут на стадионе, строящемся на острове Октябрьский в центре города.