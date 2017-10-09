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Погрузка на Октябрьской желдороге за 9 месяцев 2017 г. сократилась на 4%

Экономика и бизнес Транспорт
9 октября, 16:03 UTC+3

Погрузка в сентябре, по оперативной информации, составила 8,2 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года составила более 74 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В отчетный период на ОЖД погружено:

- руды железной - 17,9 млн тонн (-2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года);

- строительных грузов - 19 млн тонн (-17,5%);

- промышленных грузов - 1,9 млн тонн (-1,3%);

- лесных грузов - 3,4 млн тонн (-7,9%);

- нефти и нефтепродуктов - 8,5 млн тонн (-2,4%);

- удобрений - 13,2 млн тонн (+8,8%);

- химикатов - 975,6 тыс. тонн - (+36,1%);

- цемента - 714,9 тыс. тонн (+2,3%).

Тарифный грузооборот за девять месяцев 2017 года составил 121,2 млрд тонно-километров (+2,7% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 157,3 млрд тонно-километров (+2,5%).

Погрузка в сентябре, по оперативной информации, составила 8,2 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Тарифный грузооборот в сентябре 2017 года составил 13 млрд тонно-километров (-1,7% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 16,8 млрд тонно-километров (-1,2%).

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