Погрузка на Октябрьской желдороге за 9 месяцев 2017 г. сократилась на 4%

Болельщик с ДЦП, написавший письмо сборной России, получил предложение о работе в РФССпорт 9 октября, 15:59
Биография врио губернатора Омской области Александра БурковаБиографии и справки 9 октября, 15:59
Смолов считает, что в России к футбольной сборной никогда не будет идеального отношенияСпорт 9 октября, 15:57
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:48
СК возбудил второе дело по факту ДТП на железнодорожном переезде под ВладимиромДТП с автобусом и поездом под Владимиром 9 октября, 15:48
Черчесов: сборная Ирана по футболу такая же быстрая, как и команда Южной КореиСпорт 9 октября, 15:47
Торговый центр "Синдика". ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:29
Судебное разбирательство по делу футболиста М'Вила назначено на 22 ноябряСпорт 9 октября, 15:24
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. ДосьеБиографии и справки 9 октября, 15:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года составила более 74 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
В отчетный период на ОЖД погружено:
- руды железной - 17,9 млн тонн (-2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года);
- строительных грузов - 19 млн тонн (-17,5%);
- промышленных грузов - 1,9 млн тонн (-1,3%);
- лесных грузов - 3,4 млн тонн (-7,9%);
- нефти и нефтепродуктов - 8,5 млн тонн (-2,4%);
- удобрений - 13,2 млн тонн (+8,8%);
- химикатов - 975,6 тыс. тонн - (+36,1%);
- цемента - 714,9 тыс. тонн (+2,3%).
Тарифный грузооборот за девять месяцев 2017 года составил 121,2 млрд тонно-километров (+2,7% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 157,3 млрд тонно-километров (+2,5%).
Погрузка в сентябре, по оперативной информации, составила 8,2 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Тарифный грузооборот в сентябре 2017 года составил 13 млрд тонно-километров (-1,7% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 16,8 млрд тонно-километров (-1,2%).