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АК "Россия" начала выполнять чартерные перевозки в ОАЭ из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга

Экономика и бизнес Транспорт
9 октября, 17:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, октября. /ТАСС

Обслуживать новую линию будут воздушные суда Boeing 737

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" начала выполнять чартерные перевозки в аэропорт Шарджу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Авиакомпания "Россия" в рамках чартерного расписания приступила к выполнению полетов из аэропортов Санкт-Петербурга (Пулково) и Екатеринбурга (Кольцово) в третий по величине город ОАЭ - Шарджу. Полеты по этому направлению из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будут выполняться еженедельно по воскресеньям. В зимний период рейсы "России" будут выполняться по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, сейчас "Россия" выполняет полеты в направлении ОАЭ только в Дубаи из аэропорта Внуково, чартеры в Шарджу стартовали впервые. Регулярные рейсы из Пулково в Дубаи также совершает компания Emirates.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, обслуживать новую линию будут воздушные суда Boeing 737 с 189 местами в эконом-классе. "Шарджа - единственный эмират, расположенный на Персидском и Оманском заливах. Эмират предлагает туристам все виды пляжного отдыха, помимо этого, здесь можно увидеть различные памятники архитектуры, а также Шарджа знаменит своими базарами", - уточнили в компании.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", базируется в Санкт-Петербурге и Москве, имеет филиалы Ростове-на-Дону и Оренбурге. Маршрутная сеть авиакомпании в летнем сезоне 2017 года состоит из более чем 120 направлений.

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