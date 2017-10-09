Группа "Дело" сохраняет интерес к вхождению в капитал НМТП

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СОЧИ, 9 октября. /ТАСС/. Группа "Дело" сохраняет интерес к вхождению в капитал ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), заявил журналистам владелец группы Сергей Шишкарев.
"Мы всегда являлись потенциальным покупателем акций НМТП, мы соседи, мы никогда не отказывались от этой темы и всегда заявляли о готовности в случае приватизации государственного пакета и возможного изменения конфигурации акционеров поучаствовать в приобретении акций порта", - сказал он.
Ранее замминистра транспорта РФ Виктор Олерский сообщал журналистам, что покупкой акций Новороссийского морского торгового порта также интересуются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), группа "Сумма" и DP World.
НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. 50,1% акций находится в собственности Novoport Holding Ltd, которым на паритетных условиях владеют "Транснефть" и "Сумма" Зиявудина Магомедова. Отдельно "Транснефти" через "дочку" ("Транснефть-Сервис") принадлежит еще 10,5%, "Сумме" - 2,75%. Еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении РЖД.