Установка арки Крымского моста не окажет существенного влияния на транзит судов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Ограничения, которые будут введены в Керченском проливе 11-14 октября на время морской операции по установке арки Крымского моста, не окажут существенного влияния на транзит судов, говорится в заявлении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).
"Временные ограничения, введенные в Керчь-Еникальском канале на период установки арочного пролета Крымского моста, не окажут существенного влияния на транзит судов в этом районе. Когда мостостроители завершат свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений Росморпорта оперативно проведут суда по каналу", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник сообщалось, что в Керченском проливе 11-14 октября будут введены ограничения движения судов. Ожидается, что в эти дни пройдет второй этап морской операции по установке автодорожной арки Крымского моста. Железнодорожную арку моста установили в конце октября, и на этот период в проливе также вводились ограничения движения судов.
"Как показал опыт первой морской операции, проводка после снятия ограничений, действовавших тогда 66 часов, осуществлялась даже быстрее, чем после приостановки транзита по штормовым условиям", - отметили в Росморречфлоте.
"В целом, по данным систем управления движения судами (СУДС) Керченского пролива, с момента установки железнодорожной арки 29 августа по 9 октября под судоходным пролетом Крымского моста прошли более 2500 судов, в том числе более 17 судов длиной свыше 160 метров, более 60 судов осадкой свыше 7 метров", - добавили в ведомстве.
В период ограничений транзита суда остаются на якорных стоянках. "По обе стороны пролива таких акваторий достаточно. В частности, в северной части Керченского пролива на якорной стоянке № 453 могут осуществлять стоянку до 80 судов. В районе якорной стоянки № 454 в среднем может оставаться до 100 судов. В южной части Керченского пролива на якорной стоянке № 471 могут стать на якорь до 150-170 судов. При этом по усмотрению капитанов судов они могут уходить ожидать прохода по Керчь-Еникальскому каналу за пределами якорных стоянок", - говорится в сообщении.
Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.
Ранее сообщалось, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные окна. В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере - причем в течение одного временного окна ограничения не могут превышать 72 часов.