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GlobalTruck планирует провести IPO на Московской бирже

Экономика и бизнес Транспорт
10 октября, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Денежные средства, полученные в результате IPO, компания намерена направить на финансирование роста бизнеса, в том числе на покупку новых транспортных средств, а также на приобретение активов

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. GlobalTruck - одна из крупнейших независимых транспортных групп в сфере автомобильных перевозок в России - намерена провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Предложение акций будет включать продажу дополнительного выпуска акций компании и продажу размещенных акций, принадлежащих GT Globaltruck Limited. Не менее двух третей общего объема размещения составят акции дополнительного выпуска, поступления от продажи которых будут направлены на финансирование дальнейшего развития компании" - говорится в сообщении.

BCS Global Markets и Citigroup Global Markets Limited являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения.

После размещения компания может рассмотреть возможность включения акций в сектор роста на Московской бирже, созданный в целях привлечения инвестиций компаниями малой и средней капитализации. Планируется, что в рамках IPO будет предоставлен дополнительный опцион в размере до 15% от предлагаемых в ходе размещения акций.

Денежные средства, полученные в результате IPO, компания намерена направить на финансирование роста бизнеса, в том числе на покупку новых транспортных средств, а также на приобретение активов.

После завершения размещения GT Globaltruck Limited останется контролирующим акционером компании.

Основной бизнес GlobalTruck - предоставление услуг по перевозке грузов магистральными автопоездами. Группа обслуживает более тысячи клиентов в сфере розничной торговли, производства потребительских и индустриальных товаров. Парк группы состоит из более чем 1,1 тыс. автопоездов.

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