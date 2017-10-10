Порт Новороссийск может наверстать отставание от графика отгрузки нефти в конце октября

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Транснефть" ожидает, что порт Новороссийск вернется в график отгрузки нефти на экспорт после шторма в двадцатых числах октября, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Новороссийске отставание от графика семь танкерных позиций. Все октябрьские. Если не будет штормовой погоды порт войдет в график к двадцатым числам этого месяца", - сказал он.
Демин добавил, что штормовое предупреждение в Козьмино с 17:30 мск до 7:25 мск не повлияло на ход налива 10-ой танкерной позиции (поставлен на погрузку на сутки раньше графика). "Сейчас танкер уже ушел и идет швартовка опоздавшей 9-ой позиции. Таким образом порт не вышел из графика. Также по графику работает Приморск и Усть-Луга. Опаздывающих танкеров нет", - отметил он.
Также Демин сообщил, что прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по плану.