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Федеральная грузовая компания за 9 месяцев увеличила перевозки на 13%, до 151 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
10 октября, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По итогам 9 месяцев 2017 года рост в сегменте перевозок в полувагонах составил 10%

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Объем перевозок "Федеральной грузовой компании" (ФГК) в январе-сентябре 2017 года вырос в годовом выражении на 13% и превысил 151 млн тонн. Как сообщается в пресс-релизе ФГК, общий грузооборот вагонов компании достиг 317 млрд тонно-км (рост на 19% к уровню 9 месяцев 2016 года), объем среднесуточной погрузки составил 8,4 тыс. единиц подвижного состава (рост на 13%).

По итогам 9 месяцев 2017 года рост в сегменте перевозок в полувагонах ФГК составил 10%. В компании отмечают, что положительная динамика к 2016 году достигнута за счет роста погрузки лома черных металлов (+39%), минерально-строительных грузов (+18%), черных металлов (+16%), каменного угля (+8%) и руды (+7%).

Увеличение показателей на 10% также зафиксировано в погрузке в крытые вагоны ФГК: лесных грузов - в два раза, продуктов перемола - на 63%, жмыхов - на 47%, сахара - на 31%, черных металлов - на 20%, зерна - на 17% и др.

Перевозки на платформах ФГК в целом увеличились на 6%, в том числе: строительные грузы - на 70%, лесные грузы - на 37%, метизы - на 50%, сельскохозяйственные машины - на 10%. Перевозки в цистернах ФГК возросли в 2,6 раза.

В январе-сентябре 2017 года доля ФГК на рынке перевозок грузов на сети российских железных дорог выросла на 1,4% по отношению к 2016 году и составила 14,4%, доля по грузообороту достигла 16,8% (+1,8 п.п.).

АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем перевозок в 2016 года составил 187 млн тонн (рост на 13% к 2015 г.).

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