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Парламент Литвы ратифицировал договор о строительстве Rail Baltica

Экономика и бизнес Транспорт
10 октября, 13:06 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 10, октября. /ТАСС

Rail Baltica соединит Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин

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ВИЛЬНЮС, 10 октября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы во вторник ратифицировал подписанное в начале года премьер-министрами стран Балтии соглашение о строительстве европейской железнодорожной магистрали Rail Baltica. За ратификацию документа, который уже одобрили законодатели Латвии и Эстонии, депутаты высказались почти единогласно - при одном воздержавшемся.

"Цель соглашение - обеспечение строительства в Литве, Латвии и Эстонии необходимой инфраструктуры к 2025 году, на что предусмотрено финансирование из средств Евросоюза и национальные ассигнования", - отметила пресс-служба парламента.

К настоящему времени Литва построила колею европейской ширины (1435 мм) от границы с Польшей до Каунаса. Протяженность этого участка - 123 км. Инвестировано 364,5 млн евро. Теперь предстоит прокладка 246 км колеи от Каунаса до границы с Латвией.

Rail Baltica соединит Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин. Большую часть финансирования (около 85%) обещает выделить Еврокомиссия. Общие затраты на проект оцениваются в 5,8 млрд евро. На Литву приходится 2,473 млрд евро, Латвию - 1,968 млрд евро, Эстонию - 1,346 млрд евро.

Согласно проведенным исследованиям, социально- экономические выгоды от проекта в перспективе составят 16,2 млрд евро. Полагают, что поезда по маршруту Rail Baltica пойдут в 2026 году.

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