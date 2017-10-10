Парламент Литвы ратифицировал договор о строительстве Rail Baltica

Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. ВидеотрансляцияКультура 10 октября, 13:09
Российские болельщики победили иранских в товарищеском матче перед игрой основных командСпорт 10 октября, 13:04
Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождяСпорт 10 октября, 12:48
Финансирование программы переселения жителей Ямала в Тюмень увеличено на 100 млн рублейВ стране 10 октября, 12:35
Чемпионка ОИ Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтованияСпорт 10 октября, 12:33
Руководители "Зенита" и РФПЛ приехали проститься с Константином СарсаниейСпорт 10 октября, 12:25
Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболуСпорт 10 октября, 12:21
Чичерова решит вопрос о продолжении карьеры после вердикта IAAFСпорт 10 октября, 12:19
Омский "Полет" имеет заказ на производство десяти ракет "Ангара"Космос 10 октября, 12:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВИЛЬНЮС, 10 октября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы во вторник ратифицировал подписанное в начале года премьер-министрами стран Балтии соглашение о строительстве европейской железнодорожной магистрали Rail Baltica. За ратификацию документа, который уже одобрили законодатели Латвии и Эстонии, депутаты высказались почти единогласно - при одном воздержавшемся.
"Цель соглашение - обеспечение строительства в Литве, Латвии и Эстонии необходимой инфраструктуры к 2025 году, на что предусмотрено финансирование из средств Евросоюза и национальные ассигнования", - отметила пресс-служба парламента.
К настоящему времени Литва построила колею европейской ширины (1435 мм) от границы с Польшей до Каунаса. Протяженность этого участка - 123 км. Инвестировано 364,5 млн евро. Теперь предстоит прокладка 246 км колеи от Каунаса до границы с Латвией.
Rail Baltica соединит Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин. Большую часть финансирования (около 85%) обещает выделить Еврокомиссия. Общие затраты на проект оцениваются в 5,8 млрд евро. На Литву приходится 2,473 млрд евро, Латвию - 1,968 млрд евро, Эстонию - 1,346 млрд евро.
Согласно проведенным исследованиям, социально- экономические выгоды от проекта в перспективе составят 16,2 млрд евро. Полагают, что поезда по маршруту Rail Baltica пойдут в 2026 году.