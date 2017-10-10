Перевозка пассажиров поездами Allegro за 9 месяцев выросла на 26%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозки пассажиров скоростными поездами Allegro (Санкт-Петербург - Хельсинки) на 26% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 372 тыс. человек, сообщается на сайте РЖД.

В сентябре пассажироперевозки этими поездами выросли на 24%, до 42,6 тыс. человек.

По данным компании, с момента запуска скоростного сообщения Allegro в декабре 2010 г. перевезено 2,6 млн пассажиров.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией занимает более 70% от всего объема пассажирских перевозок РЖД со странами дальнего зарубежья и обеспечивается поездами Allegro (Санкт-Петербург - Хельсинки) и поездом "Лев Толстой" (Москва - Хельсинки).

Поезда Allegro курсируют между Санкт-Петербургом и Хельсинки четыре раза в сутки.