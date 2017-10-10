Росморречфлот: грузооборот морпортов РФ за 9 месяцев вырос на 9%, до 580,2 млн т

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Грузооборот российских морских портов в январе-сентябре 2017 г. вырос на 9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и достиг 580,2 млн т, говорится в материалах Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 9,3% и составил 272 млн т, наливных грузов - на 8,8%, до 308,2 млн т.
Грузооборот морпортов Арктического бассейна за отчетный период вырос на 56,3%, до 54,48 млн т, Балтийского бассейна - на 5,3%, до 184,3 млн т, Азово-Черноморского бассейна - на 8,3%, до 194,7 млн т.
Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе-сентябре показал рост на 4,4% и составил 143,97 млн т. В то же время грузооборот морских портов Каспийского бассейна упал на 36,5% - до 2,7 млн т