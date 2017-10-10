"Ямал СПГ" в ноябре отгрузит две первые партии сжиженного природного газа

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Две первые партии сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Ямал СПГ" планируется отгрузить в ноябре, говорится в сообщении Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы по итогам встречи с представителями "Ямал СПГ" и "Новатэка".

Заместитель генерального директора ОАО "Ямал СПГ" Николай Доржеев сообщил, что ввод первой очереди завода по сжижению природного газа в поселке Сабетта также запланирован на ноябрь.

"Вывоз сжиженного природного газа будет производиться из морского порта Сабетта. В ноябре запланировано две отгрузки, в декабре их будет уже четыре. В перспективе на 2018 год - до 10 танкеров-газовозов в месяц. Отгрузка одного судна будет производиться в течение 17-18 часов", - отмечается в сообщении.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Законтрактован практически весь объем будущего СПГ - 96%. Как заявлял глава "Ямал СПГ" Евгений Кот, основным потребителем СПГ, произведенным на заводе, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона - на них приходится 86% от всех заключенных контрактов.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).