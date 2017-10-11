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Южная Корея в сентябре вышла на первое место в мире по числу судостроительных заказов

Экономика и бизнес Транспорт
11 октября, 10:15 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 11, октября. /ТАСС

В сентябре текущего года южнокорейские компании получили заказы на строительство 26 контейнеровозов

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СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Республика Корея в сентябре 2017 года заняла первое место в мире по объему заказов в отрасли судостроения, сообщает газета "Мэиль кёндже" в среду.

В сентябре текущего года южнокорейские компании получили заказы на строительство 26 контейнеровозов в объеме 1,46 млн компенсированных валовых регистровых тонн (CGT). На втором месте Китай - 21 судно, 890 тысяч регистровых тонн, на третьем месте Япония - 12 судов, 260 тыс. тонн, отмечает издание.

В комментарии газете представитель отрасли отметил, что нынешний рост является "положительным сигналом" для переживающей не лучшие времена южнокорейской судостроительной промышленности. В то же время он затруднился сказать, является ли эта тенденция долгосрочной и сигнализирует ли она о конце кризиса в отрасли.

Беспрецедентный кризис постиг судостроительную отрасль Южной Кореи в 2015 году в связи с нарастающей конкуренцией со стороны Китая и резким сокращением числа заказов.

Три крупнейшие верфи страны - Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Samsung Heavy Industries объявили тогда о планах масштабного сокращения производственных мощностей, закрытия доков и сокращения персонала. Совокупный чистый убыток трех корпораций в 2015 году достиг 7,7 трлн вон ($6,5 млрд).

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