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Фонд помощи пассажирам перевозчиков-банкротов могут наполнить за счет роялти "Аэрофлота"

Экономика и бизнес Транспорт
11 октября, 10:02 UTC+3

По данным "Ведомостей", объем платежей "Аэрофлоту" от иностранных перевозчиков за перелеты над Сибирью в 2016 году достиг 35,9 млрд рублей

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Фонд помощи пассажирам обанкротившихся авиаперевозчиков могут наполнить за счет транссибирских роялти "Аэрофлота", сообщает газета "Ведомости".

"Рабочее название фонда - "Авиапомощь" (по аналогии с фондом "Турпомощь"), средства могут быть просто зарезервированы "Аэрофлотом" и оперативно направляться для решения ситуаций, подобной проблемам с "ВИМ-авиа", - цитирует газета собеседника, близкого к Минтрансу.

"Аэрофлот" может единовременно направить в фонд около 2 млрд рублей, однако объем пополнения еще обсуждается.

При этом отмечается, что дополнительных затрат "Аэрофлот" не понесет - он и так часть роялти перечисляет Росавиации, на фонд возьмут из этой части, уверяет другой человек, близкий к министерству.

Компенсационные платежи (роялти) иностранные авиакомпании выплачивают в пользу "Аэрофлота" за пролет по транссибирским маршрутам. Роялти выплачиваются с конца 1960-х годов. Существует два типа платежей в зависимости от договоренностей между авиакомпаниями, в том числе компенсационные за частоты, не используемые "Аэрофлотом", но эксплуатируемые иностранным перевозчиком.

По данным "Ведомостей", "Аэрофлот" платежи иностранных перевозчиков в отчетности по МСФО классифицирует как "доходы по соглашениям с авиакомпаниями" в разделе "прочая выручка" - в 2016 году они составили 35,9 млрд рублей.

В конце сентября сообщалось, что "Аэрофлот" может направить за счет роялти 1,8 млрд рублей на мероприятия по перевозке пассажиров авиакомпании "ВИМ-авиа", которая 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

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