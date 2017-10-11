Второй образец самолета МС-21 будет передан на испытания до конца года

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Четыре опытных российских пассажирских авиалайнера МС-21-300 уже строят на Иркутском авиационном заводе, и до конца текущего года в летно-испытательное подразделение предприятия будет передан второй самолет, говорится в сообщении Новикомбанка (входит в Ростех), ведущего финансирование проекта по созданию самолета МС-21.
"МС-21 планируется оснастить новейшим российским двигателем ПД-14, созданным при финансовой поддержке Новикомбанка. В настоящее время осуществляется подготовка к третьему этапу летных испытаний двигателя. В производстве самолета используются передовые разработки в области современного авиа- и двигателестроения, новейшие технологии сборки и изготовления элементов конструкции. ПД-14 - один из двух двигателей для МС-21. Его основная особенность - применение унифицированного газогенератора, позволяющего создать целое семейство авиационных двигателей нового поколения", - сообщается в пресс-релизе.
"Новикомбанк" кредитует разработчика МС-21 - корпорацию "Иркут", которая сейчас успешно проводит второй этап заводских доводочных испытаний авиалайнера, а также предприятие "Авиастар-СП" - крупнейшего кооператора по программе производства самолета. На авиакосмическом салоне МАКС-2017 банк и компания "Авиакапитал-Сервис" подписали соглашение об организации финансирования поставки МС-21 российским авиакомпаниям. Объем инвестиций составит $3,8 млрд.
МС-21 - разрабатываемый "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК, в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). В настоящее время разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая 2017 г. он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 года.