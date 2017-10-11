Минтранс может возложить ответственность за соблюдение прав пассажиров и на аэропорты

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ может возложить ответственность за соблюдение прав пассажиров не только на авиаперевозчиков, но и на аэропорты и обслуживающие в них организации. Такая информация следует из пояснительной записки к проекту приказа, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях обеспечения прав пассажиров на получение необходимых услуг проект приказа предусматривает возложение обязанности по их оказанию на оператора аэродрома или обслуживающую организацию (при ее наличии в аэропорту) с возможностью предъявления последующего регрессного требования к перевозчику", - говорится в пояснительной записке.

На данный момент ответственность за отмену или перенос рейса, а также "перерывы в перевозке" возложена только на авиакомпании.

Изменения связаны с тем, что в случае нестабильного финансового состояния авиаперевозчиков подобные услуги фактически не могут быть оказаны пассажирам.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что авиакомпании с неудовлетворительным финансовым состоянием могут быть лишены права на продажу билетов или лицензия компании может быть и вовсе отозвана.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа". По делу о хищении денежных средств пассажиров гендиректору Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой были предъявлены обвинения.