Пассажиропоток Бегишево в сентябре 2017 года увеличился на 64%

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КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Аэропорт Бегишево по итогам сентября 2017 года обслужил 53,7 тыс. человек, что на 64% превышает показатель предыдущего года, сообщает пресс-служба аэропорта.
На внутренних воздушных линиях за прошедший месяц рост пассажиропотока составил 39% (42,38 тыс. человек). Пассажиропоток на международных воздушных линиях в сентябре составил 11,33 ты. человек.
Международный аэропорт Бегишево, построенный в 1971 году, расположен в Тукаевском районе Татарстана, обслуживает города Нижнекамск, Набережные Челны и Елабуга. В 35 км от аэропорта расположена крупнейшая особая экономическая зона (ОЭЗ) России "Алабуга". Аэропорт позволяет принимать разные типы воздушных судов, в том числе авиалайнеры Boeing-737 и Airbus A320. Собственником аэропорта является автозавод "Камаз".
По итогам 2016 года пассажиропоток Бегишево составил 380,99 тыс. человек (+4% к 2015 году).