Консолидированный грузооборот группы НМТП за 9 месяцев снизился на 2,5%, до 107,7 млн тонн

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Консолидированный грузооборот терминалов группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в январе-сентябре 2017 года снизился на 2,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 107,7 млн тонн, говорится в сообщении группы.

В том числе перевалка наливных грузов сократилась на 6,2% - до 80,8 млн тонн, объемы навалочных грузов увеличились на 37,8%, до 11,9 млн т, перевалка генеральных грузов снизилась на 8,7% и составила 10,34 млн т. Контейнерооборот вырос на 10,7% и достиг 4,39 млн тонн или 439 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Максимальный рост показала перевозка скоропортящихся грузов - в 5,9 раза, до 188,3 тыс. тонн.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России - Новороссийск на Черном море и порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.

50,1% акций группы находятся в собственности Novoport Holding Ltd, которым паритетно владеют "Транснефть" и "Сумма" Зиявудина Магомедова. Отдельно "Транснефти" через "дочку" принадлежит еще 10,5%, "Сумме" - 2,75%. Еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении ОАО "РЖД".