Для угольного терминала в порту Шахтерск построены 6 судов общим дедвейтом 4 тыс. тонн

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. По заказу "Восточной горнорудной компании" (ВГК), которой принадлежит ООО "Угольный морской порт Шахтерск", построены шесть судов для рейдовой перевалки в порту Шахтерск, сообщает пресс-служба компании.

По словам исполнительного директора ООО "Угольный морской порт Шахтерск" Юрия Гвоздикова, проект строительства судов дедвейтом 650 тонн каждое разработан специально под местные условия работы.

"Такой дедвейт для нас очень удобен, ведь в каждом порту действуют свои ограничения по осадке, длине, грузоподъемности судов. Например, теплоходы "Сергей Кузнецов" или "Капитан Рынцын" загружаем у причала - они берут по 3300 тонн угля и делают в сутки по три рейса. Зайти в ковш для них - задача нереализуемая. А вот для 650-тонников - нет ничего проще", - отметил он.

Два судна - "Рейд-1" и "Рейд-3" - прибыли в порт Шахтерск и уже задействованы в рейдовой перевалке угля. В ближайшее время своим ходом придут также "Рейд-2" и "Рейд-4", еще два аналогичных по конструкции судна находятся в завершающей стадии строительства на верфи.

Гвоздиков также добавил, что в скором времени в порту под загрузку станут сухогрузы "Николай Чудотворец" и "Святая Варвара" дедвейтом по 4,3 тыс. тонн.

"Они уже приобретены, однако по назначению пока не используются: некоторое время займет переоформление документов по переводу сухогрузов под российский флаг", - уточнил исполнительный директор компании.

ООО "Восточная горнорудная компания" - крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области. Объем добычи угля в 2016 году составил 4 млн тонн, объем отгрузки - 3,1 млн тонн. В состав ВГК входят добывающие компании ООО "Солнцевский угольный разрез" и ЗАО "Северо-восточная угольная компания", а также стивидор ООО "Угольный морской порт Шахтерск".

ООО "Угольный морской порт Шахтерск" - крупнейший в регионе морской угольный терминал. Портовый флот состоит из сухогрузов дедвейтом 1,7 и 3,5 тыс. тонн и буксиров. Рейдовая погрузка осуществляется на балкеры дедвейтом от 50 тыс. тонн.

В 2017 году компания планирует отгрузить 4,5 млн тонн. На период 2017-2019 годы запланирована и осуществляется реализация масштабной инвестиционной программы модернизации порта и увеличения его пропускной способности до 8 млн тонн в год к 2020 году и до 10 млн тонн в год к 2022 году.