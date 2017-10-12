Альфа-банк открыл лизинговой компании "Трансфин-М" кредитную линию на 8,5 млрд руб.

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Альфа-банк открыл новую кредитную линию лизинговой компании "Трансфин-М" на сумму 8,5 млрд руб., говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"Кредит выдается на срок до двух лет под обеспечение железнодорожных вагонов. Полученные средства будут направлены на развитие новых лизинговых проектов заемщика," - отмечается в сообщении банка.
Это уже четвертая кредитная линия лизинговой компании, общий кредитный лимит лизинговой компании в Альфа-банке - 15 млрд руб.
Ранее ВТБ открыл кредитную линию "Трансфин-М" на 17 млрд руб. на рефинансирование и реализацию новых проектов с компаниями железнодорожной отрасли.
Трансфин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 г. НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. По итогам 2016 г. лизинговый портфель "Трансфин-М" составил 277 млрд руб. Парк компании насчитывает более 56 тыс. грузовых вагонов и 131 пассажирский.