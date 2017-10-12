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"Восток1520" за год обеспечил 38% отправок "УГМК-Транс"

Экономика и бизнес Транспорт
12 октября, 13:56 UTC+3

Транспортная компания обеспечивает перевозки каменного угля в полувагонах повышенной грузоподъемности для "Кузбассразрезуголь" и других угольных компаний Кузбасса

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© ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Транспортная компания "Восток1520" за год сотрудничества обеспечила 38% отправок "УГМК-Транса", предоставив вагоны нового поколения под перевозку 18 млн тонн грузов компании, сообщает пресс-служба оператора.

"Транспортная компания "Восток1520" (входит в состав "Первой тяжеловесной компании") и "УГМК-Транс" (транспортная структура Уральской горно-металлургической компании) подвели итоги первого года сервисного обеспечения вагонами нового поколения. За этот период в полувагонах "Восток1520" перевезено 18 млн тонн груза, в том числе 1,4 млн тонн дополнительно (по сравнению с объемом, перевозимым в стандартных вагонах)", - говорится в сообщении.

"Восток1520" обеспечивает перевозки каменного угля в полувагонах повышенной грузоподъемности 75 и 77 тонн для "Кузбассразрезуголь" и других угольных компаний Кузбасса в адрес портовых терминалов "Ростерминалугля" на Балтике и стивидорной компании "Восточный порт" на Дальнем Востоке.

Генеральный директор "УГМК-Транс" Владимир Тарасенко уточнил, что использование вагонов нового поколения позволяет уменьшить потребный парк для вывоза угля, сократив транспортную составляющую при пересчете на тонну в стоимости готовой продукции.

АО "Первая тяжеловесная компания" (ПТК) создана группой "Промышленные инвесторы" в 2016 году для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. Парк в управлении ПТК - 32 тыс. единиц.

Входящая в состав ПТК транспортная компания "Восток1520" занимается перевозкой грузов угольной, химической, металлургической отраслей, агропромышленного комплекса в вагонах повышенной грузоподъемности.

"УГМК-Транс" - транспортная структура УГМК", осуществляющая в полном объеме организацию перевозок угольной продукции ведущего грузоотправителя Кузбасса - АО "УК "Кузбассразрезуголь".

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