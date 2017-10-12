"Восток1520" за год обеспечил 38% отправок "УГМК-Транс"

Каждый второй россиянин поддерживает продолжение военной операции в СирииОбщество 12 октября, 15:16
Биография врио губернатора Псковской области Михаила ВедерниковаБиографии и справки 12 октября, 15:14
В Заполярье разработают турмаршруты по уникальному трансграничному заповеднику "Пасвик"Общество 12 октября, 15:14
Пресс-конференция российских участниц конкурсов "Мисс мира" и "Мисс Вселенная"Общество 12 октября, 15:09
Болельщики направили более 3 млн заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018Спорт 12 октября, 15:08
Горшков уверен, что ЧЕ по фигурному катанию в Москве будет собирать аншлагиСпорт 12 октября, 15:06
СМИ: сборная Франции во время ЧМ-2018 будет базироваться в подмосковной ИстреСпорт 12 октября, 15:04
Maersk сократит объем перевозок в КНР на фоне запрета на ввоз в страну отходов и вторсырьяТранспорт 12 октября, 15:02
Третьяк: введение Анисимова в правление ФХР поможет работе по улучшению судействаСпорт 12 октября, 15:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Транспортная компания "Восток1520" за год сотрудничества обеспечила 38% отправок "УГМК-Транса", предоставив вагоны нового поколения под перевозку 18 млн тонн грузов компании, сообщает пресс-служба оператора.
"Транспортная компания "Восток1520" (входит в состав "Первой тяжеловесной компании") и "УГМК-Транс" (транспортная структура Уральской горно-металлургической компании) подвели итоги первого года сервисного обеспечения вагонами нового поколения. За этот период в полувагонах "Восток1520" перевезено 18 млн тонн груза, в том числе 1,4 млн тонн дополнительно (по сравнению с объемом, перевозимым в стандартных вагонах)", - говорится в сообщении.
"Восток1520" обеспечивает перевозки каменного угля в полувагонах повышенной грузоподъемности 75 и 77 тонн для "Кузбассразрезуголь" и других угольных компаний Кузбасса в адрес портовых терминалов "Ростерминалугля" на Балтике и стивидорной компании "Восточный порт" на Дальнем Востоке.
Генеральный директор "УГМК-Транс" Владимир Тарасенко уточнил, что использование вагонов нового поколения позволяет уменьшить потребный парк для вывоза угля, сократив транспортную составляющую при пересчете на тонну в стоимости готовой продукции.
АО "Первая тяжеловесная компания" (ПТК) создана группой "Промышленные инвесторы" в 2016 году для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. Парк в управлении ПТК - 32 тыс. единиц.
Входящая в состав ПТК транспортная компания "Восток1520" занимается перевозкой грузов угольной, химической, металлургической отраслей, агропромышленного комплекса в вагонах повышенной грузоподъемности.
"УГМК-Транс" - транспортная структура УГМК", осуществляющая в полном объеме организацию перевозок угольной продукции ведущего грузоотправителя Кузбасса - АО "УК "Кузбассразрезуголь".