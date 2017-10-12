Maersk сократит объем перевозок в КНР на фоне запрета на ввоз в страну отходов и вторсырья

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ГОНКОНГ, 12 октября. /ТАСС/. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk сообщил о сокращении объемов перевозок в Китай в связи со вступлением в силу новых ограничений на ввоз отходов и вторсырья, передает агентство Reuters.
Несмотря на то, что пока преждевременно оценивать полномасштабный эффект объявленных мер, компания видит снижение спроса на доставку вторсырья в Китай, отмечает пресс-секретарь Maersk в Гонконге.
Однако компания все же рассчитывает на некоторое восстановление объемов по мере того, как экспортеры приспособятся к новым требованиям.
В прошлом году в стране было произведено около 63,3 млн тонн бумаги из макулатуры, при этом почти четверть вторсырья была импортной, следует из данных Китайской национальной ассоциации бумажной промышленности.
Однако в июле этого года в рамках кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды Китай объявил об ограничениях на ввоз некоторых видов отходов и вторсырья. К настоящему времени власти ужесточили требования по содержанию вредных веществ в импортируемой макулатуре. В ноябре может быть принято решение о полном запрете ввоза несортированной макулатуры.
Японский профсоюз оптовых поставщиков макулатуры региона Канто, в который в том числе входит Токио, подтвердил Reuters, что сентябрьская поставка макулатуры в Китай была отменена - впервые за несколько лет, поскольку китайцы пока приостановили закупки.
26 сентября 2017 года немецкий контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd, пятая по величине контейнерная линия в мире, уведомила клиентов о прекращении приема к перевозке металлолома и макулатуры с прибытием в порты Китая после 31 декабря 2017 года.