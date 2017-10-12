Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Maersk сократит объем перевозок в КНР на фоне запрета на ввоз в страну отходов и вторсырья

Экономика и бизнес Транспорт
12 октября, 15:02 UTC+3

Ранее Hapag-Lloyd, пятая по величине контейнерная линия в мире, уведомила клиентов о прекращении приема к перевозке металлолома и макулатуры с прибытием в порты Китая после 31 декабря

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/YU FANGPING

ГОНКОНГ, 12 октября. /ТАСС/. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk сообщил о сокращении объемов перевозок в Китай в связи со вступлением в силу новых ограничений на ввоз отходов и вторсырья, передает агентство Reuters.

Несмотря на то, что пока преждевременно оценивать полномасштабный эффект объявленных мер, компания видит снижение спроса на доставку вторсырья в Китай, отмечает пресс-секретарь Maersk в Гонконге.

Однако компания все же рассчитывает на некоторое восстановление объемов по мере того, как экспортеры приспособятся к новым требованиям.

В прошлом году в стране было произведено около 63,3 млн тонн бумаги из макулатуры, при этом почти четверть вторсырья была импортной, следует из данных Китайской национальной ассоциации бумажной промышленности.

Однако в июле этого года в рамках кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды Китай объявил об ограничениях на ввоз некоторых видов отходов и вторсырья. К настоящему времени власти ужесточили требования по содержанию вредных веществ в импортируемой макулатуре. В ноябре может быть принято решение о полном запрете ввоза несортированной макулатуры.

Японский профсоюз оптовых поставщиков макулатуры региона Канто, в который в том числе входит Токио, подтвердил Reuters, что сентябрьская поставка макулатуры в Китай была отменена - впервые за несколько лет, поскольку китайцы пока приостановили закупки.

26 сентября 2017 года немецкий контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd, пятая по величине контейнерная линия в мире, уведомила клиентов о прекращении приема к перевозке металлолома и макулатуры с прибытием в порты Китая после 31 декабря 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Банки Крыма отмечают высокий интерес жителей региона к новым банкнотам
4
Биография Андрея Турчака
5
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
6
Слуцкий назвал провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США
7
Медведев: снятие наличных с анонимных карт и электронных кошельков будет запрещено
Темы дня
Новости партнеров
Реклама