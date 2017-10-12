Погрузка на Юго-Восточной ж/д за 9 месяцев 2017 г. сократилась на 1,3%, до 64 млн тонн

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Погрузка на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года составила 64,1 млн тонн, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
За девять месяцев на сети ЮВЖД погружено:
- кокса - 63,8 тыс. тонн (+5,8% к январю-сентябрю 2016 года);
- нефти и нефтепродуктов - 485,8 тыс тонн (-62,7%);
- руды железной и марганцевой - 27129 тыс. тонн (+1,8%);
- черных металлов - 11923,3 тыс. тонн (-0,8%);
- лома черных металлов - 227,6 тыс. тонн (+20,2%);
- химических и минеральных удобрений - 1036,9 тыс. тонн (+0,4%);
- цемента - 2092,1 тыс. тонн (-15,5%);
- зерна - 2674,2 тыс. тонн (-0,6%);
- продуктов перемола - 96,9 тыс. тонн (+35,2%),
- строительных грузов - 8614,5 тыс. тонн (-9,2%).
Грузооборот за отчетный период составил 76,6 млрд тонно-км, превысив уровень прошлого года на 4,2%.
В сентябре 2017 года погрузка составила 7,3 млн тонн (+1), грузооборот - 8,4 млрд тарифных тонно-км (-1%).