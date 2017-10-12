Погрузка на Юго-Восточной ж/д за 9 месяцев 2017 г. сократилась на 1,3%, до 64 млн тонн

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Погрузка на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-сентябре 2017 года составила 64,1 млн тонн, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

За девять месяцев на сети ЮВЖД погружено:

- кокса - 63,8 тыс. тонн (+5,8% к январю-сентябрю 2016 года);

- нефти и нефтепродуктов - 485,8 тыс тонн (-62,7%);

- руды железной и марганцевой - 27129 тыс. тонн (+1,8%);

- черных металлов - 11923,3 тыс. тонн (-0,8%);

- лома черных металлов - 227,6 тыс. тонн (+20,2%);

- химических и минеральных удобрений - 1036,9 тыс. тонн (+0,4%);

- цемента - 2092,1 тыс. тонн (-15,5%);

- зерна - 2674,2 тыс. тонн (-0,6%);

- продуктов перемола - 96,9 тыс. тонн (+35,2%),

- строительных грузов - 8614,5 тыс. тонн (-9,2%).

Грузооборот за отчетный период составил 76,6 млрд тонно-км, превысив уровень прошлого года на 4,2%.

В сентябре 2017 года погрузка составила 7,3 млн тонн (+1), грузооборот - 8,4 млрд тарифных тонно-км (-1%).