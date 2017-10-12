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Перевозки грузов в контейнерах по сети РЖД за 9 месяцев выросли на 24,4%

Экономика и бизнес Транспорт
12 октября, 15:41 UTC+3

Транзитные перевозки выросли на 74%, до 245,9 тыс. TEU, экспорт - на 16,7%, до 611,2 тыс. TEU

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Перевозки груженых крупнотоннажных контейнеров по сети ОАО "РЖД" в январе-сентябре 2017 года увеличились на 24,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составили 1,92 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), говорится в сообщении компании.

Транзитные перевозки выросли на 74% (до 245,9 тыс. TEU), экспорт - на 16,7% (до 611,2 тыс. TEU), импорт - на 52% (до 394,2 тыс. TEU), рост перевозок во внутрироссийском сообщении составил 8% (перевезено 670,4 тыс. TEU).

Наибольшую положительную динамику во всех видах сообщений продемонстрировали перевозки грузов следующих категорий:

- химикаты и сода - 331,2 тыс. TEU (+13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

- бумага - 214,1 тыс. TEU (+5,1%);

- лесные грузы - 197,3 тыс. TEU (+28,4%);

- промтовары народного потребления - 187,3 тыс. TEU (+51,4%);

- метизы - 169,5 тыс. TEU (+52,3%);

- машины, станки, двигатели - 128,8 тыс. TEU (+49,4%);

- автомобили - 127,8 тыс. TEU (+62,9%);

- цветные металлы - 82,9тыс. TEU (+7,7%);

- черные металлы - 78,2 тыс. TEU (+28,5%);

- строительные грузы - 66,6 тыс. TEU (+2,8%);

- химические и минеральные удобрения - 39,5 тыс. TEU (+56,4%);

- лом черных металлов - 17,5 тыс. TEU (+10,8%);

- сельскохозяйственные машины - 8,8 тыс. TEU (рост в 2,8 раза).

В 2016 году по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщений перевезено 2,13 млн тыс. груженых TEU (+11% по сравнению с 2015 годом).

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