Новосибирский аэропорт Толмачево за 9 месяцев увеличил пассажиропоток на 21%

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Толмачево в январе- сентябре 2017 года обслужил 3,75 млн пассажиров, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении аэропорта.

Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 2,67 млн человек (+14,8%), на международных - 1,08 млн человек (+39,9%).

В сентябре пассажиропоток аэропорта Толмачево увеличился на 15,9% по сравнению с показателем 2016 года и составил 497,9 тыс. человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 364,5 тыс. пассажиров (+14,2%), на международных - 133,4 тыс. (+20,9%).

Самыми динамичными направлениями сентября на внутрироссийских авиалиниях стали Омск (рост пассажиропотока в 15 раз, +1522,6%), Ростов-на-Дону (+584%), Абакан (+498%), Горно-Алтайск (+320%), Тюмень (165,4%). На международных - Санья (рост более чем в 38 раз, +3827%), Анталья (+254%), Сеул (+122%), Наманган (+116%) и Астана (+84%).

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам девяти месяцев увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 20%.

В январе-сентябре аэропорт обслужил 18,5 тыс. самолето- вылетов (+14,5% к аналогичному периоду прошлого года), в сентябре - 2,35 тыс. самолето-вылетов (+10%).

Грузопоток за девять месяцев составил 20,6 тыс. тонн (+19,4%), в том числе в сентябре - 2,3 тыс. тонн груза и почты (+5,3%).

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 4 млн пассажиров.