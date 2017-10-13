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"Балткран" поставит контейнерный кран для Белорусской железной дороги

Экономика и бизнес Транспорт
13 октября, 14:45 UTC+3

Контейнерный кран грузоподъемностью 45 тонн заказан для увеличения пропускной способности Брестского интермодального терминала

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© Юрий Смитюк/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Краностроительная компания "Балткран" поставит девятый контейнерный кран для Белорусской железной дороги, сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, как отмечает производитель, новый контейнерный кран грузоподъемностью 45 тонн заказан для увеличения пропускной способности Брестского интермодального терминала, а также объема контейнерных перевозок следующих в рамках проекта Новый Шелковый Путь из Китая в Европу и обратно.

Поставка крана запланирована на первую половину 2018 года.

По данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, оборот груженых контейнеров на станции Брест по итогам января-сентября 2017 года увеличился на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 196 786 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). При этом оборот контейнеров на станции, следующих из Китая через Казахстан, составил 91 647 TEU.

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