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CMA CGM открывает внутренний терминал в Ливане

Экономика и бизнес Транспорт
13 октября, 14:55 UTC+3

Комплекс площадью 200 тыс. квадратных метров позволит улучшить сервис для клиентов в сфере доставки рефрижераторных грузов в богатом сельскохозяйственном, торговом и промышленном регионе Ливана

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Материал из 1 страницы
© EPA/ADRIAN BRADSHAW

БЕЙРУТ, 13 октября. /ТАСС/. Французский контейнерный оператор CMA CGM открывает первый внутренний терминал в Ливане, в долине Бекаа в Таанаеле, следует из сообщения компании.

Согласно заявлению, логистический комплекс площадью 200 тыс. квадратных метров позволит улучшить сервис для клиентов в сфере доставки рефрижераторных грузов в богатом сельскохозяйственном, торговом и промышленном регионе Ливана.

Терминал расположен в 50 км от порта Бейрут и в 124 км от порта Триполи, находится на пересечении дороги, проходящей вдоль ливанского побережья Средиземного моря, и маршрута Бейрут-Дамаск - одного из важнейших торговых путей на средний Восток.

Расположение терминала в долине Бекаа является стратегическим для обслуживания импорта и экспорта фруктов и овощей, а также для других товаров в торговле арабских стран, включая Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, отмечается в заявлении CMA CGM.

CMA CGM - третья по величине в мире контейнерная линия. Консолидированная выручка группы CMA CGM за второй квартал текущего года увеличилась на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $5,55 млрд.

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