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Грузооборот литовского порта Клайпеда за 9 месяцев увеличился на 5% - до 31,4 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
13 октября, 18:05 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 13, октября. /ТАСС

В сентябре по сравнению с тем же месяцем 2016 года объемы перевалки увеличились на 6% - до 3,71 млн тонн

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ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Грузооборот государственного морского порта Литвы Клайпеда в январе-сентябре 2017 года увеличился на 5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 31,4 млн тонн. Такие данные сообщила в пятницу дирекция порта.

В сентябре по сравнению с тем же месяцем 2016 года объемы перевалки увеличились на 6% - до 3,71 млн тонн. "Это рекордный показатель отдельно взятого месяца за всю историю порта", - отметила дирекция.

Перевалка генеральных грузов за девять месяцев увеличилась на 9,5% до 3,7 млн тонн, наливных - на 47% до 895,3 тыс. тонн, в то же время насыпных - уменьшилась на 9,3% до 1,7 млн тонн.

В Клайпеду в январе-сентябре зашло 4931 судно, что на 3,2% или на 161 судно больше, чем годом ранее.

Порт Клайпеда - незамерзающий порт Литвы на восточном побережье Балтийского моря, основан в 1991 году слиянием торгового и рыболовного портов. Грузооборот по итогам 2016 года составил 40,14 млн тонн.

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