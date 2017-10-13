Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Контейнерооборот портов Шанхай и Сингапур увеличился в сентябре почти на 8%

Экономика и бизнес Транспорт
13 октября, 15:33 UTC+3

За девять месяцев текущего года контейнерооборот портов также на вырос на 8%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Крупнейшие в мире контейнерные порты Шанхай и Сингапур увеличили перевалку в сентябре почти на 8%, следует из сообщений их операторов.

Порт Шанхай перевалил в сентябре 3,37 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 7,7% больше, чем в сентябре прошлого года, информирует оператор порта SIPG.

За девять месяцев с начала года контейнерооборот порта составил 29,9 млн TEU (+8,2% к аналогичному периоду прошлого года).

Контейнерооборот порта Сингапур также продолжает стабильно расти на фоне прихода новых линий в результате апрельской реструктуризации глобальной системы альянсов перевозчиков.

По предварительным данным оператора порта MPA, в сентябре контейнерооборот порта вырос на 7,8% в годовом сопоставлении и составил 2,8 млн TEU.

За девять месяцев с начала года трафик через порт составил 24,7 млн TEU, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Рост был обеспечен решением оператора порта сделать ключевых линейных операторов Cosco и CMA CGM акционерами своих терминалов. В результате Ocean Alliance, членами которого являются обе линии, выбрал Сингапур своим хабом в Юго-Восточной Азии.

С другой стороны в результате слияния Hapag-Lloyd с United Arab Shipping Company (UASC) последний также перенес свои судозаходы из Порта-Кланг в Сингапур.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
2
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
3
Путин поручил продумать, как избежать рисков избытка предложения из-за высокого урожая
4
Суд в Дюссельдорфе снял все ограничения на мощности газопровода OPAL
5
Депутат: создание в США комплексов глобального неядерного удара обостряет отношения с РФ
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
Песков объяснил перенос совещания у Путина нелетной погодой в Липецкой области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама