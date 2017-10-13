Контейнерооборот портов Шанхай и Сингапур увеличился в сентябре почти на 8%

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ШАНХАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Крупнейшие в мире контейнерные порты Шанхай и Сингапур увеличили перевалку в сентябре почти на 8%, следует из сообщений их операторов.
Порт Шанхай перевалил в сентябре 3,37 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 7,7% больше, чем в сентябре прошлого года, информирует оператор порта SIPG.
За девять месяцев с начала года контейнерооборот порта составил 29,9 млн TEU (+8,2% к аналогичному периоду прошлого года).
Контейнерооборот порта Сингапур также продолжает стабильно расти на фоне прихода новых линий в результате апрельской реструктуризации глобальной системы альянсов перевозчиков.
По предварительным данным оператора порта MPA, в сентябре контейнерооборот порта вырос на 7,8% в годовом сопоставлении и составил 2,8 млн TEU.
За девять месяцев с начала года трафик через порт составил 24,7 млн TEU, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Рост был обеспечен решением оператора порта сделать ключевых линейных операторов Cosco и CMA CGM акционерами своих терминалов. В результате Ocean Alliance, членами которого являются обе линии, выбрал Сингапур своим хабом в Юго-Восточной Азии.
С другой стороны в результате слияния Hapag-Lloyd с United Arab Shipping Company (UASC) последний также перенес свои судозаходы из Порта-Кланг в Сингапур.