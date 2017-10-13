Евросиб в III кв. увеличил количество контейнерных поездов на маршруте КНР - Европа на 27%

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Компания "Евросиб СПб - транспортные системы" (входит в ГК "Евросиб") в третьем квартале 2017 года увеличила количество контейнерных поездов на маршруте Китай - Европа - Китай на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
Положительная динамика достигнута за счет балансировки грузопотоков. Число рейсов из Европы в Китай выросло более чем наполовину, отмечается в сообщении.
"Евросиб СПб-ТС" запустила транзитный сервис по маршруту Китай - Европа - Китай через Монголию в середине 2015 года. За это время отравлено свыше 200 контейнерных поездов. За январь - сентябрь 2017 года организовано 97 рейсов, что уже превышает общий итог 2016 года на 12%.
Транзитные поезда следуют из китайского административного центра Чжэнчжоу. На погранпереходе Замын-Ууд контейнеры перегружаются на фитинговые платформы компании "Евросиб СПб-ТС", предназначенные для широкой колеи. В Россию поезд заходит через станцию Наушки и следует в западном направлении на погранпереход Брест (Беларусь/Польша).
"Евросиб" - российская многопрофильная группа компаний, основанная в 1992 году. Объединяет бизнесы в области железнодорожного транспорта и инфраструктуры, логистики, авторитейла и сервиса, девелопмента. Компания управляет диверсифицированным вагонным парком из 13,4 тыс. единиц, шестью локомотивами, а также оперирует собственным терминально-логистическим центром в Новосибирске.