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Грузооборот "Мурманского морского рыбного порта" за 9 месяцев вырос на 13,6%

Экономика и бизнес Транспорт
13 октября, 16:20 UTC+3

В том числе объем перевалки рыбпродукции составил 156,9 тыс. тонн

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© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 13 октября. /ТАСС/. АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) в январе-сентябре 2017 года перевалило 265,3 тыс. тонн грузов, что на 13,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе стивидора.

В том числе объем перевалки рыбпродукции составил 156,9 тыс. тонн (+15,8%).

В сентябре этого года стивидор перевалил 21,4 тыс. тонн (-31,4%), в том числе 15,4 тыс. тонн рыбпродукции (-1,3%).

Всего в сентябре ММРП принял 92 судна, из них 77 рыбопромысловых, в том числе 16 крупнотоннажных.

АО "Мурманский морской рыбный порт" - стивидорная компания, специализирующаяся на перевалке рыбопродукции, а также пакетированных, палетированных и навалочных грузов, генеральных грузов гражданского и военного назначения.

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