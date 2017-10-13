Выручка Fesco за 8 месяцев 2017 года выросла на 30%, до $458,1 млн

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Выручка транспортной группы Fesco в январе-августе 2017 года выросла на 30% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до $458,1 млн, следует из материалов компании.

Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 49,7% и достиг $81,6 млн, общий долг на конец августа составил $885,1 млн.

Fesco ведет переговоры с держателями облигаций по реструктуризации задолженности. В обращении находятся два выпуска еврооблигаций на общую сумму 655 млн долларов и два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 7 млрд руб. Схему реструктуризации долга по евробондам кредиторы рассмотрят 27 октября.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.