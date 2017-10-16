Шувалов поручил определить условия процедур по продаже доли РЖД в "Трансконтейнере"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил определить условия конкурентных процедур по продаже доли РЖД в компании "Трансконтейнер", сообщил ТАСС представитель секретариата первого вице-премьера.

"Поручение дано определить условия конкурентных процедур", - сообщил представитель секретариата Шувалова.

Ранее Шувалов поручил РЖД и Минтрансу подготовить комплексный доклад с экспертизой Минэкономразвития для принятия решения о дальнейшей судьбе 50% акций РЖД в "Трансконтейнере".

Интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе "Первая грузовая компания" (ПГК). Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится у Объединенной транспортно-логистической компании, ОТЛК) и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

РЖД в случае принятия решения о продаже доли в "Трансконтейнере" считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Минтранс также выступает за продажу всех 50% акций РЖД в "Трансконтейнере" на открытом аукционе с учетом квалификационных требований.

Президент РЖД Олег Белозеров ранее заявлял, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. Однако в случае продажи доли в "Трансконтейнере" РЖД хотят получить право на создание аналогичной компании.

О компании "Трансконтейнер"

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит Объединенной транспортно- логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.