Астраханский губернатор рассчитывает, что завод "Красные баррикады" войдет в ОСК в октябре

АСТРАХАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин рассчитывает, что решение о вхождении одного из крупнейших астраханских судостроительных заводов "Красные Баррикады" в состав "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) будет принято до конца октября. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС.

"Этот завод - на 100% частная собственность, владелец сам себя перехитрил, выстроил пирамиду и рухнул. Поэтому сегодня идет работа по передаче завода ОСК. Я надеюсь, что в конце октября эта процедура состоится", - сказал Жилкин.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача - "сделать так, чтобы завод не растащили по кусочкам, потому что там есть очень серьезное современное оборудование". "Но все под контролем. Рабочие заняты, в том числе перешли на завод "Лотос" (Астраханская область, одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе - прим. ТАСС)", - добавил глава региона.

О том, что ОСК проводит аудит астраханского судозавода с целью его возможного вхождения в корпорацию стало известно в 2016 году. Руководство верфи ранее сообщило, что эта процедура может завершиться до конца лета 2017 года.

Завод "Красные баррикады" специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. Ранее арбитражный суд Астраханской области ввел на верфи процедуру наблюдения по заявлению Сбербанка. Кроме того, в отношении руководства судозавода возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 65 млн рублей.