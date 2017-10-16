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Для роста экспорта в КНР Алтаю нужны субсидии на перевозки цистернами и вагонами

Экономика и бизнес Транспорт
16 октября, 14:49 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 16, октября. /ТАСС

Сейчас в регионе недостаточно развиты контейнерные отгрузки - этим может заниматься только одна станция в городе Барнауле, а предприятия переработки расположены в разных территориях края

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БАРНАУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края предложили Минсельхозу РФ ввести компенсации на отгрузку товаров крытыми вагонами и цистернами. Такая мера, по задумке руководства региона, позволит местным производителям увеличить экспорт продукции в Китай, сообщила в понедельник журналистам на пресс-конференции руководитель краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина.

"15 сентября 2017 года было принято постановление правительства РФ о том, что затраты на отгрузку муки, в частности на китайский рынок, будут компенсироваться, но отгрузка предполагается только контейнерами <…> Мы свои предложения на этот счет в Минсельхоз РФ направили, чтобы этот список транспортных средств, которыми можно перевозить, был расширен - для нас более актуальны не контейнерные отгрузки, а вагонные, и железнодорожными цистернами - для растительного масла. Будем надеяться, что и цистерны, и крытые вагоны также попадут в перечень транспортных средств, перевозка которыми будет субсидироваться Российским экспортным центром", - сказала Зеленина.

Сейчас, по словам руководителя профильного управления, в регионе недостаточно развиты контейнерные отгрузки - этим может заниматься только одна станция в городе Барнауле, а предприятия переработки расположены в разных территориях края.

"Есть требования, которые предъявляет китайская сторона: у них существуют квоты на ввоз, и они минимальные на муку и растительное масло, поставка сверх облагается пошлиной в 65%. Соответственно, наш товар с учетом транспортных издержек не всегда является конкурентным по цене, по качеству же устраивает", - добавила Зеленина.

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