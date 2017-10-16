Грузооборот "ДелоПортс" за 9 месяцев 2017 г. вырос на 21%, до 5,2 млн тонн

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совокупный грузооборот терминалов группы "ДелоПортс" в январе-сентябре 2017 года составил 5,2 млн тонн, что на 21% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, следует из сообщения стивидорного холдинга.
Рост грузооборота "НУТЭП" в двадцатифутовом эквиваленте и тоннаже составил 24% и 25% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Рост объемов перевалки зерна на "КСК" составил 20%. Объем перевалки генеральных грузов увеличился на 3%.
Ро-ро грузов на терминалах "ДелоПортс" перевалено на 52% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В штучном эквиваленте ро-ро операции увеличились на 7% и составили 7,9 тыс. единиц.
Объем продаж бункерного топлива за девять месяцев текущего года увеличился на 198% относительно аналогичного периода 2016 года.
ООО "ДелоПортс" - один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы группы компаний "Дело" в зерновом и контейнерном сегментах, а также в сегменте бункеровки судов. Грузооборот "ДелоПортс" в 2016 году составил 6 млн тонн, что на 10% больше относительно 2015 года.