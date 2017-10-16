Ледокольный буксир "Юрибей" показал уникальные техданные при испытаниях

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Ледокольный буксир Росатомфлота (входит в госкорпорацию "Росатом") "Юрибей" показал уникальные технические возможности во время ходовых испытаний. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Росатомфлота.

"Во время ходовых испытаний ледокольный буксир продемонстрировал свои исключительные технические характеристики, подтверждающие его уникальность. Показания, заложенные в проекте, превышены по всем направлениям", - приводит пресс-служба первого заместителя генерального директора - главного инженера ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) Мустафы Кашки.

По данным пресс-службы, "Юрибей" - инновационное судно с современной системой электродвижения. Ледокольный буксир проекта Т40105 оснащен азимутальными колонками Azipod ICE1400. Буксир имеет ледовый класс Arc 6. Технические характеристики судна позволяют ему круглый год работать в Обской губе.

Мощность ледокольного буксира "Юрибей" составляет 7 МВт, ледопроходимость - 1 м при скорости 2 узла. Он построен в рамках проекта "Портофлот". Судно предназначено для обеспечения комплекса портовых услуг в Обской губе.

В конце минувшей недели буксир вышел из Новороссийска в направлении порта Мурманск. Прибытие судна на базу Росатомфлота ожидается в первой декаде ноября.