Ледокольный буксир "Юрибей" показал уникальные техданные при испытаниях

Число детей под опекой соцслужб в Англии и Уэльсе стало максимальным за последние 7 летСоциальная ответственность 16 октября, 18:01
Сафиуллин проиграл Бхамбри в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 17:50
Британский актер Рой Дотрис умер на 95-м году жизниКультура 16 октября, 17:47
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру МарьяновуПроисшествия 16 октября, 17:44
Канадские ученые создали бетон со свойствами сталиСоциальная ответственность 16 октября, 17:43
Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" по зарплатам врачам, воспитателямЭкономика и бизнес 16 октября, 17:32
В Мурманске откроют детский технопарк "Кванториум"Общество 16 октября, 17:20
ЮНЕСКО получила нового гендиректора, но может лишиться США и ИзраиляОбщество 16 октября, 17:14
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звездНаука 16 октября, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Ледокольный буксир Росатомфлота (входит в госкорпорацию "Росатом") "Юрибей" показал уникальные технические возможности во время ходовых испытаний. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Росатомфлота.
"Во время ходовых испытаний ледокольный буксир продемонстрировал свои исключительные технические характеристики, подтверждающие его уникальность. Показания, заложенные в проекте, превышены по всем направлениям", - приводит пресс-служба первого заместителя генерального директора - главного инженера ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) Мустафы Кашки.
По данным пресс-службы, "Юрибей" - инновационное судно с современной системой электродвижения. Ледокольный буксир проекта Т40105 оснащен азимутальными колонками Azipod ICE1400. Буксир имеет ледовый класс Arc 6. Технические характеристики судна позволяют ему круглый год работать в Обской губе.
Мощность ледокольного буксира "Юрибей" составляет 7 МВт, ледопроходимость - 1 м при скорости 2 узла. Он построен в рамках проекта "Портофлот". Судно предназначено для обеспечения комплекса портовых услуг в Обской губе.
В конце минувшей недели буксир вышел из Новороссийска в направлении порта Мурманск. Прибытие судна на базу Росатомфлота ожидается в первой декаде ноября.