Авиакомпания S7 отменила первые рейсы из Брянска в Москву

БРЯНСК, 16 октября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Авиакомпания S7 Airlines скорректировала сроки начала авиасообщения по маршруту "Брянск - Москва", которое планировалось начать со 2 ноября. Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в Департаменте промышленности транспорта и связи Брянской области, из-за низкого спроса на билеты рейсы пока решено не делать регулярным, а совершать вылеты в зависимости от загрузки направления.

"Первый рейс из Брянска в Москву должен был вылететь 2 ноября. Однако на первый рейс не было продано ни одного билета. На последующие вылеты были единичные продажи, и рейсы были отменены", - сказали в департаменте.

Там отметили, что перевозчик принял решение пока не делать вылеты из Брянска в Москву и обратно регулярными. Первоначально планировалось, что самолеты будут летать по маршруту в обоих направлениях пять раз в неделю, но в настоящий момент решено, что рейсы станут назначаться по наполняемости бортов.

Представитель департамента сказал, что для активизации спроса на билеты S7 Airlines будет работать с местными туркомпаниями, которые занимаются продажей авиабилетов, чтобы они активнее представляли новое направление своим клиентам именно как вариант стыкового рейса. Планируется, что вылетающие из Брянска будут делать пересадку в аэропорту Домодедово и далее отправляться по нескольким десяткам направлениям по России и миру.

Как отмечается, S7 решила открыть авиасообщение из Брянска в Москву после успешной работы с весны нынешнего года на маршруте "Брянск - Санкт-Петербург," где наполняемость пассажирами составляет почти 100%.

Запустить регулярное авиасообщение между Брянском и столицей было решено спустя 23 года. За последние годы из Брянска неоднократно пытались наладить авиасообщение с Москвой, но проекты закрывались из-за низкого спроса на билеты. Главным конкурентом авиаперевозчиков в Брянске является железнодорожное сообщение - до столицы можно добраться за четыре часа, заплатив 500 рублей, перелет из Брянска в Москву должен обходиться примерно в 2,3 тыс. рублей. Для субсидирования авиапервозок правительство Брянской области в этом году выделило 50 млн рублей.