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В Перми открыта вторая очередь Восточного обхода города

Экономика и бизнес Транспорт
17 октября, 10:54 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 17, октября. /ТАСС

Обход признан самой длинной улицей России, ее протяженность составляет 22,6 км

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ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Строительство второй очереди Восточного обхода Перми завершено в городе. Новый участок дороги протяженностью 5 км, формирующей транспортный коридор на север Прикамья, запустил во вторник губернатор Пермского края Максим Решетников.

"Это очень значимый для всех, кто живёт в Пермской агломерации, участок дороги. Это продолжение большого проекта расширения Восточного обхода. Он значим как и для жителей Перми, так и для жителей Пермского района, для тех, кто имеет тут дачный сектор, большой объем индивидуального жилищного строительства. Но важно и то, что очень много транзита идет, потому что это транспортный коридор, который идёт на север Пермского края, и это часть транзитного коридора, который выходит в Свердловскую область", - сообщил журналистам Решетников после церемонии запуска участка дороги.

По его словам, в перспективе этот коридор будет расширяться: с окончанием строительства Восточного обхода, со строительством второй нитки моста через реку Чусовую, со строительством обхода города Чусового и с расширением межрегиональных связей, которые год от года растут. "Это очень важный для края объект", - подытожил губернатор Прикамья.

Строительство Восточного обхода Перми входит в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги" и началось в феврале текущего года. В состав пускового комплекса входит строительство транспортной двухуровневой развязки на пересечении с дорогой Пермь-Жебреи. На строительство второй очереди объекта из федерального и краевого бюджетов направлено более 724 млн рублей. Обход признан самой длинной улицей России, ее протяженность составляет 22,6 км.

Всего на ремонт и строительство дорог из бюджетов всех уровней в 2017 году выделено порядка 12 млрд рублей. Проект нацелен на снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах крупнейших городских агломераций до 2018 года не менее, чем на 50% и не менее, чем на 85% до 2025 года.

В Пермском крае в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на 2017 год запланировано отремонтировать 87 дорог в Пермской городской агломерации, в том числе два федеральных объекта. Из 87 дорог сейчас работы ведутся на 11 объектах, на 69 дорогах все работы завершены. К концу октября все запланированные объекты будут сданы в эксплуатацию.

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