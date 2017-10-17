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"Ъ": правительство разберется с проблемами дефицита вагонов для вывоза щебня

Экономика и бизнес Транспорт
17 октября, 11:10 UTC+3

Об это вице-премьера Аркадия Дворковича попросил глава Карелии Артур Парфенчиков

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Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил вице-премьера Аркадия Дворковича разобраться с нехваткой полувагонов для щебня, сообщает газета "Коммерсантъ".

В письме он предлагает поручить Минтрансу, Минэкономики, Минпромторгу представить предложения по решению этих вопросов. По словам Парфенчикова, в январе-августе предприятия региона отгрузили на 1,9 млн тонн меньше щебня. Аренда полувагонов для щебня с января 2015 года по сентябрь 2017 года возросла в семь раз, до 40,4 тыс. рублей в сутки, замечает он. Губернатор также указывает на то, что после выгрузки угля в портах вагоны не загружают щебнем и они идут за углем порожняком в Сибирь.

По словам Парфенчикова, за первые восемь месяцев года щебеночники Карелии недополучили 1,2 млрд рублей, бюджет республики - 400 млн рублей. Помимо этого, восемь предприятий региона уже остановлены, десяти грозит банкротство.

Подтверждая получение письма, представитель Дворковича сообщила, что поручение соответствующим ведомствам дано.

В ОАО "РЖД" "Ъ" рассказали, что по предложению монополии в приказ об особенностях определения кратчайших расстояний при перевозке грузов внесены изменения с 16 сентября на станции, задействованные в высокоскоростном пассажирском сообщении Москва-Петербург. Теперь для расчета провозных платежей фактическое расстояние принимается за кратчайшее. Однако в компании отметили, что подача вагонов под погрузку - вопрос их собственников и операторов.

Источники издания на рынке связывают проблему как с традиционными сложностями перед отопительным сезоном, так и с возможными проблемами "Федеральной грузовой компании", у которой "УВЗ-Логистик" может изъять 27,2 тыс. полувагонов.

На прошлой неделе "Ъ" сообщал, что крупнейший в России производитель технической соли "Руссоль" написал вице-премьеру Аркадию Дворковичу, что предприятие не может выполнить свои обязательства перед клиентами по поставке товаров из-за отсутствия или дефицита полувагонов у операторов. О похожих проблемах газете рассказал исполнительный директор ОАО "Орское карьероуправление" Владимир Дегтярев.

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