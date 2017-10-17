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Артемьев: ФАС ждет ТЭО по продаже пакета РЖД в "Трансконтейнере"

Экономика и бизнес Транспорт
17 октября, 11:46 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 17, октября. /ТАСС

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил определить условия конкурентных процедур по продаже доли РЖД в компании "Трансконтейнер"

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ЯЛТА, 17 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает технико-экономическое обоснование (ТЭО) по продаже пакета РЖД в "Трансконтейнере", сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

Отвечая на вопрос, какую форму продажи акций РЖД в операторе ФАС считает оптимальной, он сказал: "Я пока никакую не считаю, потому что я не видел технико-экономического обоснования". "Кавалерийские наскоки отдельных компаний, которые что-то там хотят, я не готов рассматривать, пока мы не сядем все вместе за стол, пока не будет ТЭО, где будет написано, что экономический эффект такой-то, столько-то инвестиций. Должен быть бизнес-план", - добавил он.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил определить условия конкурентных процедур по продаже доли РЖД в компании "Трансконтейнер".

Также ранее Шувалов поручил РЖД и Минтрансу подготовить комплексный доклад с экспертизой Минэкономразвития для принятия решения о дальнейшей судьбе 50% акций РЖД в "Трансконтейнере".

Интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе Первая грузовая компания. Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится у Объединенной транспортно-логистической компании) и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

РЖД в случае принятия решения о продаже доли в "Трансконтейнере" считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Минтранс также выступает за продажу всех 50% акций РЖД в "Трансконтейнере" на открытом аукционе с учетом квалификационных требований.

Президент РЖД Олег Белозеров ранее заявлял, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. Однако в случае продажи доли в "Трансконтейнере" РЖД хотят получить право на создание аналогичной компании.

О компании

Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит Объединенной транспортно- логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

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