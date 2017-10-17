Якутские энергетики завершили завоз топлива на зиму по рекам Арктики и Севморпути

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Якутские энергетики завершили завоз топлива для электростанций и котельных региона в рамках подготовки к зиме. Из-за обмеления Лены часть топлива доставлялась не только по арктическим рекам, но и по Северному морскому пути и железной дорогой, сообщили в пресс-службе "Якутскэнерго" во вторник.

"Энергонавигация - 2017 проходила в условиях повышенной сложности в связи с обмелением верховий реки Лена. Энергетики изменили традиционную схему завоза по арктическим рекам и увеличили удельную долю переработки и отгрузки топлива через Северный морской путь, а также по железной дороге через поселок Нижний Бестях", - уточнили в пресс-службе.

Всего для обеспечения населения Якутии электрической и тепловой энергией специалисты "Якутскэнерго" и дочерних обществ доставили 73,3 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, 85,5 тыс. тонн каменного угля, 4,5 тыс. тонн сырой нефти. С опорных нефтебаз до конечных пунктов назначения по арктическим рекам завезено 10,5 тыс. тонн дизтоплива, 22,6 тысячи тонн каменного угля и 3,8 тыс. тонн сырой нефти.