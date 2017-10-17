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Самый протяженный в Чечне мост откроют после реконструкции в 2018 году

Экономика и бизнес Транспорт
17 октября, 12:26 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 17, октября. /ТАСС

На восстановление объекта до конца 2017 года выделят 380 млн рублей из федерального бюджета и 20 млн рублей - из республиканского

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ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. Мост через реку Терек, протяженностью почти 300 метров, откроют в Чечне в следующем году после реконструкции, на восстановление объекта до конца 2017 года выделят 380 млн рублей из федерального бюджета и 20 млн рублей - из республиканского, сообщил ТАСС министр автомобильных дорог Чечни Абубакар Тумхаджиев.

"Длина шестипролетного моста на четвертом километре автодороги Ищерская - Грозный составляет 293 метра, ширина - 15 метров. Существовавший на данном участке дороги мост был признан аварийным, в связи с чем в феврале 2016 года было ограничено движение по нему грузового автотранспорта. Работы ведутся в рамках госпрограммы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014-2018 годы". Ввод объекта запланирован на 2018 год", - отметил Тумхаджиев.

По его словам, в республике также реконструируется автодорога Серноводск - Грозный. На увеличение ее пропускной способности выделено 12,4 млн рублей из федерального бюджета и более 50 млн - из республиканского.

"Автодорога Серноводск - Грозный является важной частью дорожной сети Чеченской Республики, она связывает ее западную и центральную части. Ее реконструкция делает более безопасным и экономичным проезд из Грозного к населенным пунктам Сунженского, Ачхой-Мартановского и Грозненского районов Чечни, а также в Ингушетию. Ее реконструкция позволила максимально разгрузить федеральную трассу "Кавказ" на участке, проходящем по территории региона", - сказал министр.

В 2017 году в ходе поэтапной реконструкции автодороги Серноводск - Грозный Минавтодор Чечни сдал участок протяженностью 14 километров.

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